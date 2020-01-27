عمان تدعم استعداد السعودية للتعامل مع تأثير الفيروس على سوق النفط

صرح وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي لرويترز، اليوم الاثنين، بأنه يؤيد تماما استعداد السعودية للرد على أي تأثير يمكن أن يحدثه فيروس كورونا الجديد في سوق النفط.



وقال الرمحي: "تدعم عمان تمامًا بيان (وروح) موقف المملكة العربية السعودية بشأن استعدادها للرد على أي حالة سوق قد تكون ناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستمر في الصين".



وكان قد قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود في وقت سابق إن المملكة تراقب عن كثب التطورات في أسواق النفط العالمية الناتجة عن "التوقعات القاتمة" بشأن تأثير فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الصيني والعالمي وأساسيات سوق النفط،مشيرا الي انه كان مدفوعا في المقام الأول بسبب "العوامل النفسية".

