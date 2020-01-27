الزمالك يستقر على بديل طارق حامد أمام وادي دجلة

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الدفع بمحمد حسن، لاعب وسط الفريق، فى قيادة خط وسط الأبيض، أمام وادى دجلة لتعويض غياب طارق حامد، لاعب وسط الأبيض، فى المواجهة المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.







