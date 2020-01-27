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الزمالك يستقر على بديل طارق حامد أمام وادي دجلة

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:41 ص
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حامد
حامد
الفجر الرياضي
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استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الدفع بمحمد حسن، لاعب وسط الفريق، فى قيادة خط وسط الأبيض، أمام وادى دجلة لتعويض غياب طارق حامد، لاعب وسط الأبيض، فى المواجهة المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.


 ويغيب طارق حامد عن المباراة لحصوله على الإنذار الثالث بالإضافة إلى غياب عمر السعيد، مهاجم الفريق، الذى يغيب للإيقاف أيضًا، بعدما حصل الثنائى على البطاقة الصفراء الثالثة أثناء مباراة الجونة فى الجولة الثالثة عشر من منافسات المسابقة المحلية، والتى حسمها الأبيض لصالحه بهدفين دون رد.

ووجه كارتيرون محمد حسن بتعليمات خاصة كما طالب اللاعبين بالضغط العالى على لاعبى دجلة الذى يلعب على التمريرات القصيرة كما منح عدد من الأدوار للاعبى الوسط والهجوم.
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