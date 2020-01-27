تركيا تقصف ريف الحسكة الشمالي في سوريا

استهدفت المدفعية الثقيلة للقوات التركية المتمركزة داخل الحدود السورية، قرى خضراوي وتل محمد بريف بلدتي أبو راسين وزركان شمال محافظة الحسكة، حسبما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين.

وأعلن المرصد السوري، مقتل عنصرًا في الفصائل الموالية لتركيا وإصابة آخرين، بعد استهداف سيارة عسكرية بصاروخ موجه على محور باب الخير بالقرب من بلدة الأسدية بريف رأس العين.

وقد دارت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا والمجلس السرياني العسكري من طرف آخر في قرية نويحات والأسدية، ما تسبب بوقوع إصابات في صفوف المدنيين وتضرر منازلهم.