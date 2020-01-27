فتح باب التقديم لدورات تدريبية بـ"تربية موسيقية حلوان"





ويأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور كرم ملاك، عميد الكلية، وإشراف الأستاذة الدكتورة ابتسام مكرم، وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور هيثم نظمي، مدير المركز.



وتأتي الدورات في إطار دور الكلية المجتمعي لتقديم الخدمات التعليمية والفنية المختلفة التي تساهم في إثراء الروح والوجدان حيث تعد الموسيقى رافدًا مهما من روافد إشعار الفرد بالسعادة والبهجة والسرور والانسجام النفسي والروحي، وتساعده على تنظيم عواطفه والاسترخاء.



وتتضمن هذه الدورات، العزف على جميع الآلات الموسيقية ودورات لذوي الاحتياجات الخاصة، ودورات هندسة الصوت، وتعليم موسيقى الجاز، وتعليم الدرامز مع الفنان العالمي أحمد ربيع، ودورات دار العود وبيت الغناء، واستديو التسجيلات الصوتية، وتدريس مناهج كلية ترينتي Trinity college التابعة الملكة المتحدة البريطاني.

أعلنت كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان بالزمالك، فتح باب التقديم لعدد من الدورات التدريبية المختلفة، التي تقام بالكلية، كل ٣ أشهر.