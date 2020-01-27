أصالة: "تونس تستحق أن تفتخر بأبناءها"





أشادت الفنانة السورية أصالة نصري، بالمواهب التونسية، وذلك بنشرها تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وكتبت أصالة :"‏تستحقّ تونس الخضراء ، أنّ تفخر بأبناءها ، وهاهو مهدي عياشي يغنّي كما هم الطّيور المغرّده الساحره ، وملأ وجداننا أملاً وسعادة وفخراً ، ولحقت بهذا السباق مواطنته الرّائعه أنس جابر ، لتزيدنا جميعاً شموخاً بلغتنا وأخوّتنا وسعادتنا بنجاح المتفوّقين منّا.‎مهدي_عياشي أنس_جابر".



وقد صعدت التونسية أنس جابر للربع النهائي لبطولة أستراليا الكبري في التنس لتصبح أول أمراءه عربية تصل للربع النهائي،



يذكر أن التونسي مهدي عياشي، تتوج بلقب "أحلى صوت في العالم العربي"، ضمن الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس - أحلى صوت" لاكتشاف المواهب، الذي تقدمه شبكة تلفزيون "إم بي سي" التلفزيونية السعودية.



واختار الجمهور عياشي ضمن ثلاثة متسابقين آخرين تنافسوا على الوصول إلى المرحلة النهائية في الموسم الخامس من البرنامج.



ويشار أن أصالة قد طرحت أحدث فيديو كليباتها وهو أغنية "شامخ" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.



"شامخ" أغنية باللهجة الخليجية، وهي من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبد العزيز المعنى وتوزيع منتصر محمد علي وفيديو الأغنية من إخراج نهال نبيل.