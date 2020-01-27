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مقاطعة "هاينان" الصينية تؤكد وفاة أول حالة بسبب فيروس كورونا

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:37 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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أكدت مقاطعة هاينان الصينية، اليوم الاثنين، أن امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا قد توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا، مما يمثل أول حالة وفاة بالمقاطعة في تفشي المرض سريعًا، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتليفزيون الصينية.

وقال مكتب مرور المدينة في ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي ومركز تفشي فيروس كورونا، في بيان اليوم الاثنين انه سيعلق خدمات التأشيرات وجوازات السفر للمواطنين الصينيين حتى 30 يناير لتعزيز السيطرة على الفيروس.

وقد ارتفع عدد ضحايا تفشي فيروس كورونا في الصين إلى 81 قتيل، اليوم الاثنين، ومددت الحكومة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة وأغلقت المزيد من الشركات الكبرى أو طلبت من الموظفين العمل من منازلهم في محاولة للحد من انتشار المرض.

زار رئيس مجلس الدولة الصيني "لي كه تشيانغ" مدينة ووهان بوسط البلاد، وهي مركز اندلاع المرض، في الوقت الذي سعت فيه الحكومة للإشارة إلى أنها كانت تستجيب بشكل جدي للأزمة.

ارتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في الصين بنحو 30 ٪ إلى 2744، نصفهم تقريبا في مقاطعة هوبى، وعاصمتها ووهان.

مع تزايد المخاوف في جميع أنحاء العالم، حظرت هونج كونج التي تحكمها الصين، والتي لديها ثماني حالات مؤكدة، دخول الأشخاص الذين زاروا هوبى في الأيام الـ 14 الماضية. ولم يشمل الحظر سكان هونج كونج.

قال مسؤولون في مجال الصحة ان عدد الوفيات الناجمة عن فيروس يشبه الانفلونزا في هوبي ارتفع الى 76 من 56 شخص، مع خمس وفيات في أماكن أخرى في الصين، بما في ذلك مقاطعة هاينان الجزيرة الجنوبية، والتي أبلغت عن أول حالة وفاة اليوم الاثنين.

في حين تم تأكيد عدد صغير من الحالات في أكثر من 10 دول، مرتبطة بأشخاص سافروا من ووهان، لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات في أماكن أخرى.

وتشهد ووهان بالفعل حالة غلق افتراضي وتوجد قيود صارمة على الحركة في العديد من المدن الصينية الأخرى.

وفرضت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة المزيد من القيود اليوم الاثنين، معلنة تعليق خدمات التأشيرة والجوازات حتى 30 يناير.


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الكلمات المفتاحية

مدينة ووهان فيروس كورونا في الصين رئيس بلدية ووهان

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