الصين تغلق شركاتها في محاولة للحد من انتشار الفيروس

ارتفع عدد ضحايا تفشي فيروس كورونا في الصين إلى 81 قتيل اليوم الاثنين، ومددت الحكومة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة وأغلقت المزيد من الشركات الكبرى أو طلبت من الموظفين العمل من منازلهم في محاولة للحد من انتشار المرض، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



زار رئيس مجلس الدولة الصيني "لي كه تشيانغ" مدينة ووهان بوسط البلاد، وهي مركز اندلاع المرض، في الوقت الذي سعت فيه الحكومة للإشارة إلى أنها كانت تستجيب بشكل جدي للأزمة.



ارتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في الصين بنحو 30 ٪ إلى 2744، نصفهم تقريبا في مقاطعة هوبى، وعاصمتها ووهان.



مع تزايد المخاوف في جميع أنحاء العالم، حظرت هونج كونج التي تحكمها الصين، والتي لديها ثماني حالات مؤكدة، دخول الأشخاص الذين زاروا هوبى في الأيام الـ 14 الماضية. ولم يشمل الحظر سكان هونج كونج.



قال مسؤولون في مجال الصحة، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس يشبه الانفلونزا في هوبي ارتفع الى 76 من 56 شخص، مع خمس وفيات في أماكن أخرى في الصين، بما في ذلك مقاطعة هاينان الجزيرة الجنوبية، والتي أبلغت عن أول حالة وفاة اليوم الاثنين.



في حين تم تأكيد عدد صغير من الحالات في أكثر من 10 دول، مرتبطة بأشخاص سافروا من ووهان، لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات في أماكن أخرى.



يعد "لي" أكبر زعيم يزور ووهان منذ اندلاع المرض. وقالت الحكومة إنه كان يرتدي بدلة وقناع ازرق اللون، وتفقد الجهود المبذولة لاحتواء الوباء وتحدث مع المرضى والعاملين الطبيين.



و في غضون ذلك، مددت الحكومة عطلة رأس السنة القمرية التي تستمر أسبوعًا لمدة ثلاثة أيام حتى 2 فبراير، في محاولة لإبطاء انتشار الفيروس. عادة ما تكون السنة القمرية الجديدة وقتًا لسفر الملايين من الناس، ولكن كان على الكثير منهم إلغاء خططهم بسبب القيود المفروضة على السفر بسبب الفيروس.



تشهد ووهان بالفعل حالة غلق افتراضي وتوجد قيود صارمة على الحركة في العديد من المدن الصينية الأخرى.



فرضت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة المزيد من القيود اليوم الاثنين، معلنة تعليق خدمات التأشيرة والجوازات حتى 30 يناير.



على الرغم من القيود، قال رئيس بلدية ووهان يوم الأحد إنه غادر خمسة ملايين شخص المدينة لقضاء العطلات وأسباب أخرى.



