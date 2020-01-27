تغطية مباشرة live| مشاهدة مباراة أرسنال وبورنموث بث مباشر bein sport مشاهدة مباراة ارسنال اونلاين يوتيوب مجانا

تابع لايف مباراة أرسنال وبورنموث مباشر، حيث يدخل فريق أرسنال مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق بورنموث، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق أرسنال في تحقيق الانتصار في مباراتين فقط لا غير، بينما سقط فريق أرسنال في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.

تابع لايف مباراة أرسنال وبورنموث مباشر، حيث يدخل فريق أرسنال مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق بورنموث، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق أرسنال في تحقيق الانتصار في مباراتين فقط لا غير، بينما سقط فريق أرسنال في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق أرسنال في الفترة الماضية، نجح فريق أرسنال في تسجيل سبعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق أرسنال أربعة أهداف في مرماه.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق أرسنال في الفترة الماضية، نجح فريق أرسنال في تسجيل سبعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق أرسنال أربعة أهداف في مرماه.