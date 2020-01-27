يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة أرسنال وبورنموث اليوم الإثنين 27-1-2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة أرسنال وبورنموث الإثنين 27/1/2020 في كأس الإتحاد الإنجليزي، حيث ينزل فريق أرسنال ضيفاً من العيار الثقيل على أرضية ملعب فيتاليتي في مساء يوم الإثنين الموافق 27 يناير 2020، من أجل مواجهة فريق بورنموث العنيد والطامح لمواصلة رحلته في بطولة كأس إنجلترا.