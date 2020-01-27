عاجل.. خروج طائرة إيرانية عن مسارها (فيديو)

ذكرت فضائية "العربية" في نبأ عاجل منذ قليل، خبرًا يفيد بخروج طائرة إيرانية عن مسارها وعلى متنها 130 راكبا في مدينة معشور.





يذكر أن الحرس الثوري كان قد استهدف طائرة أوكرانية بصاروخ بطريق الخطأ، وقدمت إيران اعتذارًا لأوكرانيا على الحادث متعهدة بدفع تعويضات لأسر الضحايا.





واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، إيران بتسببها في الحادث قبل إعلان مسئوليتها عن استهداف الطائرة بطريق الخطأ، وطلب أوكرانيا من إيران اعتذار رسمي وتقديم التعويضات لأسر الضحايا.