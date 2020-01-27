Advertisements
Advertisements
Advertisements

هل ينتقل نجم سبورتنج لشبونة إلى مانشستر يونايتد ؟

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:17 ص
Advertisements
سبورتنج لشبونة
سبورتنج لشبونة
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت وسائل إعلام عالمية عن آخر التطورات المتعلقة بشأن بصفقة انتقال برونو فيرنانديز نجم خط وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس العالمية بأن هذه الصفقة تحولت إلى ما يشبه المسلسل الممل بعد ارتباط فيرنانديز بالرحيل إلى ملعب أولد ترافورد منذ الصيف الماضي ثم جدد مانشستر يونايتد اهتمامه بضم النجم الدولي البرتغالي في يناير الحالي من أجل تعويض غياب ثنائي الوسط المهم، بول بوجبا وسكوت ماكتومناي الذان يغيبان بسبب الإصابة.

وذكرت الشبكة العالمية أن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للفريق يحتاج لتدعيم الصفوف الأمامية في النصف الثاني من الموسم من أجل مساعدة الفريق على تحقيق أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز وبالتالي العودة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الشبكة العالمية أن سبورتنج لشبونة يرغب في الحصول على مبلغ 55 مليون جنيه إسترليني من أجل الاستغناء عن فرنانديز البالغ من العمر 25 عاماً إلا أن إد وودوارد ومسئولي المان يونايتد لا يريدون دفع أكثر من 46 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الشبكة العالنية إلى أن خورخي مينديز وكيل اللاعب كان قد طار إلى مدينة مانشستر برفقة رئيس سبورتنج لشبونة ومدير النادي لإنهاء الصفقة مع وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد وأكد مينديز أن المان يونايتد سيكون في خطر في حالة عدم إتمامه الصفقة في حال الانتظار لما هو أكثر من ذلك.
Advertisements

أخبار تهمك

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

الآن

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر بدون تقطيع Yalla Shoot كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي اليوم ahly live online

منذ حوالي 11 ساعة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ حوالي 13 ساعة

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ حوالي 11 ساعة

«يلاشووت Ahly» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهلي

منذ حوالي 11 ساعة

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ حوالي 11 ساعة

الشوط الثاني live.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا AHLY TODAY

منذ حوالي 10 ساعة

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ حوالي 10 ساعة

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الآن

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ حوالي 12 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي LIVE Ahly

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

08:18 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

07:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status