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جوارديولا يعلق على عبور فولهام في كأس الاتحاد

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:15 ص
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جوارديولا
جوارديولا
ريهام عبد المحسن
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أعرب جوسيب جوارديولا المُدير الفني لمانشستر سيتي عن عدم رضاه عن آداء فريقه أمام فولهام في الجولة الرابعة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والتي انتهت برُباعية نظيفة لصالح السيتي. سجل أهداف مانشستر سيتي كلا من إيلكاي جوندوجان في الدقيقة 8 من ركلة جزاء وبرناردو سيلفا في الدقيقة 19، ثم تمكن المُهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس من تسجيل هدفين في الدقيقتين الثانية والسبعين و الخامسة والسبعين.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة مانشستر إيفننج نيوز، :"تحثدنا عن التكتيك وكيف نفرض الضغط على المُنافس".

وعن طرد تيم ريم لاعب الفريق في الدقيقة السادسة، قال جوارديولا :"حتى بعشرة لاعبين كان يُمكنهم بناء الهجمة، عندما تكون مُتفوق على مُنافسك عددياً عليك اللعب يساراً والهجوم على الجهة المقابلة أسرع واللعب على الهجمات السريعة خلف الخطوط".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً :"لم نفعل ذلك حتى أصبحت النتيجة 3-0 ومن بعدها ستيرلنج وفيل وجابريل بدأوا في التحرك أكثر، احترم المُنافس والمُباراة كانت ستكون صعبة علينا لوظلت بفرقين مُكتملين ".
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