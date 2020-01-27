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مانشستر سيتي يحقق رقماً قياسياً مميزًا

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:13 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تحقيق مانشستر سيتي الإنجليزي رقماً قياسياً مميزًا على جميع الأندية الأوروبية في الموسم الحالي.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كلا من إيلكاي جوندوجان في الدقيقة 8 من ركلة جزاء وبرناردو سيلفا في الدقيقة 19، ثم تمكن المُهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس من تسجيل هدفين في الدقيقتين الثانية والسبعين و الخامسة والسبعين.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن مانشستر سيتي وصل بعد إحرازه الهدف الثاني للهدف رقم 100 في الموسم الحالي في كل المسابقات ليصبح أول فريق في دوريات أوروبا الخمس الكبرى تسجيلاً لـ 100 هدفاً أو أكثر في كل البطولات.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي هو أقرب ملاحق للسيتيزنز في هذه القائمة، حيث سجل الفريق 89 هدفاً وبعده جاء بايرن ميونخ الألماني برصيد 84 هدفاً ثم ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي برصيد 81 هدفاً وبعد ذلك يأتي لايبزيج الألماني الذي سجل 70 هدفاً.

وأكدت الشبكة البريطانية أن السيتيزنز بذلك سجل 100 هدفاً أو أكثر في الموسم للموسم السابع على التوالي في كل المسابقات.
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