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5 معلومات عن مباراة حرس الحدود وأسوان

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:10 ص
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلاقي حرس الحدود نظيره أسوان، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز، على ستاد المكس بالإسكندرية.


موعد مباراة حرس الحدود وأسوان

ويقام اللقاء بين حرس الحدود وأسوان، ضمن منافسات الدوري المصري، فى تمام الثانية والنصف من ظهر اليوم الإثنين.


الفريقان يدخلان اللقاء بعد خسارة

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة بسبب الخسارة في آخر لقاء لهما، إذ أن حرس الحدود خسر من الإنتاج الحربى بهدف دون رد، فيما هزم أسوان أمام وادى دجلة بثلاثية مقابل هدف.


موقع حرس الحدود في جدول الترتيب

ويتواجد حرس الحدود في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 4 مواجهات، وتعادل فى 6 آخرين وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف.


مركز أسوان في جدول ترتيب الدوري

يحتل أسوان المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، بعد أن حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 6 آخرين وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدف.


تاريخ مواجهات أسوان وحرس الحدود

الفريقان التقيا في 4 لقاءات سابقة، حيث أنه في موسم 2003-2004 فاز الحرس بالدور الأول بهدفين نظيفين، وفي الدور الثاني فاز أسوان بثلاثية مقابل هدفين.


وفي موسم 2015-2016، فاز أسوان بهدف نظيف في الدور الأول، بينما حقق الحرس الفوز في الدور الثاني بنفس النتيجة.
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