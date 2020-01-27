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بعد الثأر من النجم الساحلي.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
الإثنين 27/يناير/2020 - 07:03 ص
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علي خلاف
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ثأر لاعبو فريق المارد الأحمر من ضيفهم النجم الساحلي بالفوز بهدف نظيف في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب السلام الدولي ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من مجموعة الأهلي لحساب بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث تغلب أبناء سوسة على بطل مصر في الجولة الأولى بنفس النتيجة.
ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على النجم الساحلي
ويستعرض موقع الفجر الرياضي ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوزه على النجم الساحلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليصبح ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:_
1_ الأهلي 10 نقاط
2_ الهلال 9 نقاط
3_ النجم الساحلي 9 نقاط
4_ بلاتينيوم 1 نقاط
موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا
بهذا الفوز يتأجل حسم بطاقتي التأهل عن المجموعة الثانية إلى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات حيث يرحل الأهلي لملاقاة الهلال السوداني على ملعب استاد الهلال في الأول من فبراير المقبل وذلك في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.
الأهلي يحدد موعد السفر لـ السودان
و كانت إدارة الأهلي قد حددت موعد سفر الأحمر للسودان على أن يكون في تمام الرابعة عصر الخميس المقبل موعدا للسفر إلى السودان، ويسبق البعثة يوم الأربعاء كلا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، وسمير عدلي المدير الإداري، لترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة الفريق والانتقالات والتدريب والتأمين الخاص بالبعثة، وغيرها من الأمور التنظيمية.
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