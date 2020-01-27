ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء الجولة الخامسة



انتهت مساء أمس جميع مباريات دور المجموعات في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث شهدت البطولة حتى الآن تأهل 6 أندية إلى الدور المقبل، وتبقى مجموعة واحدة لم يتحدد منها المتأهلين.





وشهدت هذة الجولة تحقيق النادي الأهلي فوزا صعبا على حساب فريق النجم الساحلي التونسي، بينما تعادل نادي الزمالك مع فريق مازيمبي الكونغولي بنتيجة سلبية وضمن تأهله للدور المقبل كوصيف لترتيب مجموعته.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي " ترتيب جميع مجموعات دوري ابطال افريقيا.





- المجموعة الأولى :-



تعادل فريق زيسكو الزامبي مع فريق اول أغسطس الانجولي بنتيجة هدف لكل فريق وودع الفريقان بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بينما ضمن فريقي مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري التأهل للدور المقبل بعد التعادل السلبي بين الفريقين.





1- مازيمبي 11 نقطة.

2- الزمالك 8 نقاط.

3- اول أغسطس 3 نقاط.

4- زيسكو 3 نقاط..





- المجموعة الثانية :-



وتعد المجموعة الثانية هي الأكثر تعقيدا خلال دور المجموعات هذا الموسم بدوري أبطال أفريقيا، حيث فاز فريق الهلال السوداني على فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بنتيجة هدف نظيف، وحقق نفس النتيجة فريق الأهلي المصري على النجم الساحلي التونسي.





1- الأهلي 10 نقاط.

2- النجم الساحلي 9 نقاط.

3- الهلال 9 نقاط.

3- بلاتينيوم نقطة واحدة.





- المجموعة الثالثة :-



تعادل فريق صن داونز الجنوب افريقي مع فريق بترو أتليتكو الانجولي بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، بينما حقق فريق الوداد البيضاوي المغربي فوزا كبيرا على اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.



1- صن داونز 11 نقطة.

2- الوداد البيضاوي 9 نقاط.

3- بترو أتليتكو 3 نقاط.

4- اتحاد العاصمة نقطتين.