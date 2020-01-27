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تعرف علي الفرق المتأهلة للدور القادم من دوري أبطال أفريقيا

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:52 ص
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دوري الابطال
دوري الابطال
علي ماهر حلمي
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شهدت الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا إثارة كبيرة حيث استطاع العديد من الأندية الكبري حسم التأهل للدور القادم من عمر البطولة الأفريقية.

تعرف علي الأندية التي تأهلت للدور القادم من بطولة دروي أبطال أفريقيا:
فى المجموعة الأولي صعد نادي مازيمبي الكونجولي من بعد أن حصد 11 نقطة رفقة نادي الزمالك الذي يمتلك من النقاط الي 8 في المركز الثاني بينما ودع كل من نادي بريميرو دي اوجوستو الأنجولي ونظيره نادي زيسكو يونايتد الزامبي البطولة بعد احتلال المركز الثالث و الرابع وفي المجموعة الثالثة لبطولة دوري ابطال افريقيا ضمن كل من نادي صن داونز الجنوب إفريقي ونظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي التأهل للدور القادم من بطولة دوري أبطال أفريقيا وودع كل من اتحاد العاصمة الجزائري ونظيره نادي بيترو أتلتيكو الأنجولي البطولة من دور المجموعات وفي المجموعة الرابعة والأخيرة صعد نادي الترجي الرياضي التونسي حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا آخر نسختين بعد أن احتل صدارة المجموعة برصيد 10 وفي المركز الثاني صعد نادي الرجاء البيضاوي المغربي برصيد 7 نقاط وودع نادي شبيبة القبائل الجزائري البطولة بعد أن أحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط واحتل المركز الأخير نادي فيتا كلوب الكونجولي برصيد نقطة وحيدة.

وفي المجموعة الثانية تم تأجيل حسم المتأهلين الي الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة دروي أبطال أفريقيا بعد أن حقق النادي الأهلي فوزا علي حساب نظيره نادي النجم الساحلي التونسي بنتيجة هدف مقابل لاشئ وفوز نادي الهلال السوداني خارج ارضه علي حساب نظيره نادي بلاتينيوم الزمبابوي بنتيجة هدف مقابل لاشئ وبهذه النتائج احتل النادي الأهلي صدارة المجموعة وجاء نادي النجم الساحلي التونسي في المركز الثاني يليه نادي الهلال السوداني ثم نادي بلاتينيوم الزمبابوي الذي ودع البطولة.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره نادي الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة دروي أبطال أفريقيا الاسبوع المقبل علي ملعب أم درمان الدولي بالعاصمة السودانية بينما يستضيف نادي النجم الساحلي التونسي نظيره نادي بلاتينيوم الزمبابوي علي ملعب رادس الدولي بالعاصمة التونسية
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