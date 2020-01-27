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موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:28 ص
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أحمد عصام
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يستعد فريق مانشستر سيتي مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا لدخول مباراة تعد اختبار قوي ضد فريق مانشستر يونايتد يوم الأربعاء المقبل 29 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.


نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد :-

وكان قد حقق فريق مانشستر سيتي الفوز في مباراة الذهاب على مانشستر يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد معقل اليونايتد.


نتيجة مباراة مانشستر سيتي الاخيرة :-

ونجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق فولهام بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وهذا اللقاء هو الأخير للسيتي قبل مباراة مانشستر يونايتد بكأس الرابطة يوم الأربعاء.


أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام :-

وسجل جوندوجان هدف فريق السيتي الاول في اللقاء عن طريق ركلة جزاء، وأضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 19 من الشوط الأول، وعزز اللاعب البرازيلي جابريل جيسوس النتيجة بالهدفين الثالث والرابع.


ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي :-

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز وبفارق 16 نقطة عن فريق ليفربول الذي يحل في صدارة البريميرليج، وكان قد حقق السيتي مع جوارديولا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في النسختين الماضيتين بجدارة واستحقاق.


الجدير بالذكر أن فريق مانشستر هو بطل جميع البطولات في انجلترا الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخ جميع البطولات الإنجليزية عبر التاريخ.
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