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نقاط مضيئة من فوز ريال مدريد ضد بلد الوليد في الليجا

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:24 ص
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بوابة الفجر
علي خلاف
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انتهت مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الجولة الـ21 من بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم "الليجا"بفوز الميرينجي على أصحاب الأرض بهدف نظيف في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب نيوفو جوسي زوريلا.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الاسباني لكرة القدم

بهذا اقتنص فريق ريال مدريد صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم برصيد 46 نقطة مستغلا تعثر المنافس المباشر برشلونة أمام إشبيلية في الجولة الـ21 من الليجا بثنائية نظيفة حيث تجمد رصيد الكتالوني عند 43 نقطة في المركز الثاني.

أبناء المدرب الفرنسي 
زين الدين زيدان حققوا الفوز الثالث عشر لهم في بطولة الدوري الاسباني مقابل 7 تعادلات وهزيمة وحيدة ، فيما سجل الميرينجي 39 هدف واستقبلت شباك الملكي 13 هدف خلال 21 جولة من الليجا.


نقاط مضيئة من فوز ريال مدريد أمام بلد الوليد

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز النقاط المضيئة التي حققها الفريق الملكي بعد هزيمة مضيفه بلد الوليد على ملعب نيوفو جوسي زوريلا في الجولة الـ21 من مسابقة الليجا.


1_ صدارة الدوري الاسباني بفارق عن برشلونة

بهذا الفوز الصعب رفع فريق ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 46 نقطة محتلا صدراة ترتيب الدوري الاسباني لكرة القدم بفارق ثلاثة نقاط عن الوصيف برشلونة الذي تعرض لهزيمة مفاجأة في الجولة الـ21 أمام مضيفه إشبيلية بثنائية نظيفة وهي نفس الجولة التي شهدت انتصار ريال مدريد ضد بلد الوليد بهدف نظيف.


2_ ناتشو يثبت ذاته ويقدم حل سحري لزيدان

أثبت الاسباني خوسيه إغناسيو (ناتشو) مدافع ريال مدريد جدارته ف بالمشاركة أساسياً مع الميرينجي حيث أحرز هدف الفوز الغالي أمام فريق بلد الوليد وانتزع لقب رجل المباراة بفضل هدفه الذي جعل الفريق الملكي على قمة الدوري الاسباني.


الاسباني ناتشو قدم مفتاحا سحرياً للمدرب زين الدين زيدان خلال الفترة المقبلة حيث كان غياب كارفاخال في مصلحة الريال لمشاركة ناتشو وتسجيله هدف النقاط الثلاث من نقطة قوة الريال الرئيسية في الألعاب الهوائية بوجود فاران وراموس أو ناتشو وكذلك بنزيما وفالفيردي.


3_ بنزيما يؤكد عقدة بلد الوليد

مشاركة الفرنسي كريم بنزيما في قيادة هجوم ريال مدريد ضد بلد الوليد أكدت عقدة أصحاب الأرض المتمثلة في الديك الفرنسي الذي لم يتلقى أي هزيمة من البوسيلّا فقد قاد الملكي لتحقيق 6 انتصارات، بينما تعادل الفريق في مباراتين.


مهاجم ريال مدريد تمكن خلال مشاركاته ضد بلد الوليد من تسجيل 5 أهداف، لكن الرقم المميز أنه صنع 5 أهداف أخرى، وبالتالي فقد ساهم بتسجيل 10 أهداف.


4_ زيدان أصبح أكثر نضجا في الدوري الاسباني

فوز ريال مدريد أمام مضيفه بلد الوليد يعكس مدى التطور والنضج الذي وصل إليها المدرب زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الميرينجي حيث اكتسب المدرب الفرنسي الكثير من الخبرات في الليجا من خلال المواسم الأربعة التي قضاها في الدوري الإسباني، والتي بينت أن مثل مباراة بلد الوليد تكون خادعة مثل هذه هي التي تكلف الفريق خسارة لقب الدوري، لذا كانت الاستراتيجية واضحة في الشوط الأول بالدفاع بشكل جيد ومنع بلد الوليد من تشكيل أي خطورة على مرمى الحارس كورتوا.
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