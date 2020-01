قائمة بأبرز المكرمين بحفل جوائز Grammy 62

واختيرت لتقديم الحفل هذا النجمة، المغنية والعازفة الشهيرة أليشيا كيز، وحصدت المغنية الشابة الصاعدة "ليزوو" العدد الاكبر من ترشيحات الجرامي بهذه الدورة بإجمالي، 8 ترشيحات.



وفيما يلي قائمة أبرز الحاصلين على جوائز الحفل بدورته الجديدة رقم 62:



حصد ألبوم No Geography جائزة "أفضل ألبوم موسيقى إلكترونية"، وألبوم Mettavolution حصد جائزة "أفضل ألبوم معاصر للآلات الموسيقية"، وحصد ألبوم 'While I'm Livin'' جائزة أفضل ألبوم بموسيقى "كانتري"، وأغنية Bring My Flowers Now حصدت جائزة أفضل أغنية بموسيقى "كانتري".



وحصدت أغنية Señorita جائزة "أفضل أداء جماعي لأغنية بوب"، وحصدت Nipsey Hussle جائزة أفضل أداء لأغنية Rap و"توول" حصد جائزة "أفضل أداء لأغنية ميتال".



كما حصد "جاري كلارك" يحصد جائزة "أفضل أداء لأغنية روك"، وأغنية "This Land" حصدت جائزة "أفضل أغنية روك".



وألبوم 'Social Cues' حصد جائزة "أفضل ألبوم روك"، وحصد ألبوم 'Father of the Bride' جائزة "أفضل ألبوم موسيقى Alternative "، وحصد "أندرسون باك" جائزة أفضل أداء لأغنية R&B، وحصدت "ليزو" جائزة أفضل أداء تقليدي لأغنية R&B.



وحصدت أغنية "Say So" جائزة أفضل أغنية R&B، وحصد ألبوم 'Ventura جائزة أفضل ألبوم R&B،وألبوم 'Look Now' حصد جائزة "أفضل ألبوم بوب تقليدي"، وألبوم When We All Fall Asleep حصد جائزة "أفضل ألبوم بوب".



وحصدت النجمة "ليزو" جائزة "أفضل أداء فردي لأغنية بوب"، وألبوم ‘IGOR’ حصد جائزة أفضل ألبوم Rap، وأغنية Bad Guy حصدت جائزة أغنية العام من جوائز Grammy 62.











احتضن مركز Staples Center، فعاليات حفل جوائز جرامي في دورته الجديدة لعام 2020، بمدينة لوس أنجلوس.