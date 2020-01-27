طالب مصري بالصين: حالة الذعر المنتشرة بسبب "كورونا" غير مبررة (فيديو)



وأضاف محمد، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن هناك حالة من الذعر على السوشيال ميديا والقنوات الفضائية بشأن انتشار هذا الفيروس، وهي حالة غير مبررة.



وأوضج أن جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا جميعها حالات صينية ولا يوجد جنسيات أجنبية مصابة بهذا الفيروس نتيجة لتناولهم أطعمة ملوثة، معلقا: "أنا مطمئن في الصين رغم وجود حالات إصابة بالفيروس ووفيات أيضا".



وأشار إلى أنه من الأفضل الحديث عن الفيروس، في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كما هو وعدم نشر الذعر بين المواطنين، مؤكدا أن كل حالات الوفيات معدل عمرهم كبير وليس معدل صغير.



قال أحمد محمد، أحد الطلاب المصريين بالصين، إنه يعيش في مدينة تبعد 4 ساعات عن مدينة ووهان، التي ينتشر فيها فيروس كورونا بشكل أوسع عن باقي المقاطعات الصينية.