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مانشستر يونايتد يحقق رقم غائب منذ 19 عامًا

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:26 ص
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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تمكن فريق نادي مانشستر يونايتد من تحقيق رقم غائب منذ أكثر من تسعة عشر عامًا بعد فوزه على فريق نادي ترانمير روفرز بستة أهداف مقابل لا شيء في الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم .

 

وقالت شبكة أوبتا للإحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن المانيو تمكنوا من تسجيل خمسة أهداف في شوط واحد لأول مرة منذ عام 2001.

 

وكانت المرة الأخيرة التي تمكن فيها المانيو من تسجيل نفس عدد الأهداف في شهر فبراير قبل تسعة عشر سنة وقت أن فازوا على الأرسنال 6-1 وسجل وقتها سولسكاير المدير الفني الحالي الهدف الخامس لفريقه .

 

وسجل ماجواير أول أهدافه بقميص المانيو في الظهور رقم 32 له في الوقت الذي سجل فيه المدافع الإنجليزي فيل جونز أول هدف له منذ عام 2014 حيث كان الظهور التهديفي الاول له في شباك وست بروميتش ألبيون .

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الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد كأس الاتحاد الانجليزي

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