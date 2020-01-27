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بورنموث ضد أرسنال .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:18 ص
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ارسنال
ارسنال
عبدالقادر عرابي
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يحل فريق أرسنال الإنجليزي اليوم الإثنين 27 يناير ضيفاً على ملعب "فيتاليتي" لمواجهة فريق بورنموث، في ختام مباريات الدور الرابع "دور الـ 32" من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.


ويضع المدرب ميكيل أرتيتا مدرب الجانرز تركيزه الكامل على تلك البطولة، في محاولة تحقيق لقب لأرسنال، في ظل إستحالة تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.


على الجانب الآخر، يسعى المدرب إيدي هاو مدرب بورنموث للإطاحة بأرسنال والذهاب بعيداً في البطولة، ونسيان نتائج الفريق المخيبة في الدوري الإنجليزي الممتاز.


وتعال الجانرز في آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي ضد تشيلسي بنتيجة 2-2، فيما تغلب بورنموث على برايتون بنتيجة 3-1.


كيف تأهل الفريقان لهذا الدور ؟

تأهل الجانرز لللدور الرابع، بعد أن تخطى عقبة فريق ليدز يونايتد بهدف نظيف على ملعب الإمارات يوم 6 يناير الماضي.


بينما تأهل بورنموث لهذ الدور، بعد أن سحق ضيفه لوتون تاون برباعية نظيفة في مباراة الدور الثالث التي أقيمت يوم 4 يناير الماضي.


موعد مباراة بورنموث ضد أرسنال والقنوات الناقلة

تبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الإثنين، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثانية عشرة بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، التاسعة مساء يتوقيت الجزائر وتونس والثامنة مساء بتوقيت جرينتش.


وتنقل أحداث المباراة على قناة بي إن سبورتس الرياضية الثانية، ويعلق عليها عامر الخوذيري، ويديرها الحكم الإنجليزي الشهير مارتن أتكينسون.


التشكيل المتوقع لمباراة بورنموث ضد أرسنال.

هذا ومن المتوقع أن يبدأ مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا لقاء بورنموث وفق التشكيل التالي.


حراسة المرمى: بيرند لينو

خط الدفاع: هيكتور بيليرين – سقراطيس باباستادوبولوس – شكودران موصطافي – بوكايو ساكو.

خط الوسط: جرانيت تشاكا – مسعود أوزيل – لوكاس توريرا.

خط الهجوم: جابريل مارتينيلي – أليكسندر لاكازيت – نيكولاس بيبي.


بينما من المنتظر أن يخوض إيدي هاو مدرب بورنموث المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: آرون رامسدال.

خط الدفاع: دييجو ريكو – ناثان آكي – سيمون فرانسيس – آدم سميث.

خط الوسط: ريان فرازر – فيليب بيلينج – جيفرسون ليرما – هاري ويسلون.

خط الهجوم: دومنينيك سولانكي – كالوم ويسلون.
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