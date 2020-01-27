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بيانيتش يثير القلق في قلعة البيانكونيري

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:13 ص
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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أثار الدولي البوسني ميراليم بيانيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي حالة من القلق بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد نابولي على ملعب إستاد سان باولو لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الكالتشيو .

 

وكان بيانيتش قد تعرض للإصابة عند إنتصاف المباراة وبالتحديد في الدقيقة التاسعة والعشرين من الشوط الأول بعد تدخل قوي مع متوسط ميدان فريق العاصمة نابولي دييجو ديمي لكنه رفض الخروج من الملعب وقتها رغم الآلام التي شعر بها .

 

ودخل اللاعب الشوط الثاني رفقة زملاءه لكنه فشل في الدقيقة الخمسين أن يكمل اللقاء بعدما ظهرت عليه علامات التعب وطلب الخروج من الملعب ليدخل بدلًا منه الفرنسي أدريان رابيو ليشارك في وسط ملعب السيدة العجوز .

 

وبعد خروجه من اللقاء منيت شباك اليوفي بهدفين لخسر نقاط المباراة الثلاثة لصالح فريق نادي نابولي وبات الفريق مهدد بخسارة خدمات البوسني بعد التعرف على حجم إصابته والفترة التي يحتاجها من أجل التعافي .

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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ضد نابولي يوفنتوس نابولي الدوري الايطالي

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