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"IGOR" يحصد جائزة أفضل ألبوم Rap في حفل Grammy 62

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:14 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز Grammy على موقع تويتر، عن حصد ألبوم ‘IGOR’ لجائزة أفضل ألبوم Rap ضمن فعاليات الدورة رقم 62 من الحفل.

وكان مرشحا للفئة نفسها من الجوائز، كل من ألبوم Revenge of the Dreamers III للمغني Dreamville، وألبوم Championships للمغني Meek Mill وألبوم I Am > I Was لمغني الراب 21 Savage، وألبوم The Lost Boy لمغني الراب YBN Cordae.

ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل جائزة أفضل أغنية راب، والتي ترشح لها كل من، كل من أغنية "Bad Idea" وأغنية "Gold Roses" وأغنية "A Lot"، وأغنية "Racks in the Middle"، وأغنية "Suge".

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