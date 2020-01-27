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صلاح ينعي كوبي براينت أسطورة كرة السلة

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:42 ص
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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حرص الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على تقديم واجب العزاء في وفاة نجم كرة السلة الأمريكي كوبي براينت الذي لقي مصرعة الاحد إثر تحطم طائرة كان على متنها رفقة ثمانية أشخاص آخرين .

 

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " كتب صلاح أتقدم بأحر التعازي لأصدقاء كوبي وعائلته ولمن وافتهم المنية في الحادث المريع " .

 

كما نشر " مو " صورة عبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور إنستغرام لكوبي براينت وإبنته الراحلة .

 

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الكلمات المفتاحية

وفاة كوبي براينت محمد صلاح كوبي براينت

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