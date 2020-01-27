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لتحمي نفسك.. استشاري صحة تكشف أعراض فيروس كورونا (فيديو)

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:35 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أشرقت حفني
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قالت غادة علي، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، إن المبالغة في الخوف من انتشار فيروس كورونا، هي مبالغة حميدة تساهم في اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تساهم في حماية المواطنين وتوعيتهم بأسباب المرض وانتشاره.

وأضافت استشاري الطب الوقائي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر لم تسجل أية حالات إصابة بفيروس كورونا، لافتة إلى أنه انتشر في 37 دولة حول العالم أبرزهم دول جنوب شرق أسيا الصين وتايلاند والفلبين.

وأوضحت أن وزارة الصحة، رفعت درجة الاستعدادات في كافة منافذ الجوية والبحرية ويتم المراقبة الصحية؛ لجميع القادمين من الدول التي ظهرت بها حالات الإصابة لحين التأكد من سلامته الصحية.

وأشارت إلى أن أعراض فيروس كورونا تتشابه مع أعراض الأنفلونزا ونزلات البرد العادية من الرشح والكحة والتهاب الجهاز التنفسي وآلام عند البلع وإذا تطورت الحالة يكون هناك ارتفاع في الحرارة وإسهال وهنا يحتاج المريض للمتابعة مع طبيب.

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