بعد حلقة زينة النارية مع عمرو أديب.. أحمد عز يتصدر تريند جوجل













حلت الفنانة زينة، ضيفة على شاشة "Mbc masr" مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الشهير الحكاية، وسط حلقة نارية مليئة بالتصريحات الجريئة حول علاقتها مع الفنان أحمد عز.وفور ظهورها بالحلقة، تربع أحمد عز على عرش قوائم التريند بموقع جوجل، وقالت زينة إن عز طلب منها في البداية أن تترك التمثيل وتظل في أمريكا مع أبنائها وسينفق عليها بمصروف شهري في مقابل ألا تعلن عن ذلك لكي لايخسر معجبينه.وكشفت عن الطلب الذي طلبه عز منها بعد ولادتها توأمهما، وهو أن تعمل تحليل ال DNA الأمر الذي كان صدمة لها، وبالرغم من ذلك وافقت عليه.جدير بالذكر أن زينة تستعد للتحضير لفيلمها الجديد بعنوان التاريخ السرى لكوثر" وهو من بطولة ليلى علوى، وأحمد حاتم، ويسرد قصة فتاة من جماعة الإخوان تدعى كوثر.وكان أحمد عز قد تألق بعد مشاركته في بطولة فيلم الممر ويتحدث عن هزيمة 67 حتى حرب الاستنزاف.