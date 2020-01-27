نابولي ضد يوفنتوس.. البيانكونيري يخلص فريق الجنوب من لعنة عرينه

إنتهت مباراة نابولي ضد يوفنتوس التي جمعت الفريقان لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الايطالي الممتاز لكرة القدم بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

ونجح فريق الجنوب في تحقيق الفوز على ملعبه بعد سلسلة من النتائج السلبية التي مر بها في عقر داره وبين جماهيره إمتدت إلى ستة مباريات لم ينجح خلالها في تحقيق الفوز .

وخسر أبناء جاتوزو قبل مباراة يوفنتوس في أربعة مباريات متتالية على يد فيورينتينا وإنتر ميلان بالإضافة إلى بارما وبولونيا فيما تعادل مع جنوى وأتالانتا .

وتمكن فريق نادي نابولي من الوصول إلى المركز العاشر بفوزه بعد أن وصل للنقطة السابعة والعشرين في جدول ترتيب الكالتشيو .

وستعمل النقاط الثلاثة على دفع اللاعبين بالمزيد من الثقة خاصًة أنها جاءت على حساب المتصدر وحامل اللقب فريق نادي يوفنتوس الذي خسر ثلاثة نقاط هامة في طريق المحافظة على لقبه المحلي .