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ثروت الخرباوي: عناصر الإخوان تائهون في الأرض حاليا (فيديو)

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:22 ص
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ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي
أشرقت حفني
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قال ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر السياسي، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تائهون في الأرض حاليا ويعيشون حالة من التوهان بعد أن تم طردهم، لافتا إلى أن نفيهم لخارج البلاد كان نفي اختياري.

وأضاف الخرباوي، خلال لقائه مع الإعلامية أماني الخياط، في برنامج "الكبسولة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان وضعوا أنفسهم في موقف لم يمروا به عبر تاريخهم كله.

وأوضح أن الإخوان كانوا يحاولون أن يخطبوا ود الرئيس الأسبق حسني مبارك، فكانت الجماعة موافقة على ترشيح جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق، للرئاسة.

وأشار إلى أن الإخوان بمجرد وصولهم لحكم مصر ظنوا أن الدنيا قد دامت لهم وأنهم في طريقهم للخلافة من خلال عملهم مع التنظيم الدولي مع عناصر الجماعة في ليبيا والعراق وسوريا والسودان.
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