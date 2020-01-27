تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الاثنين

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال البلاد والوجه البحرى، والقاهرة، حتى شمال الصعيد.





كما توقعت أن يكون الطقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على معظم الأنحاء، بينما تكون كثيفة على بعض المناطق، وغائمة أحيانًا، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء.





وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف، إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية، وعلى الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربي، بحسب توقعات خبراء الهيئة.





درجات الحرارة المتوقعة على محافظات، ومدن مصر :





الصغرى العظمى





القاهرة 07 19





شبين الكوم 07 18





طنطا 08 17





دمنهور 09 17





الإسكندرية 09 17





بلطيم 09 17





مطروح 07 17





السلوم 05 17





سيوة 04 18





بورسعيد 12 16





دمياط 11 16





الزقازيق 09 19





الاسماعيلية 07 19





السويس 08 18





العريش 07 16





رفح 07 17





رأس سدر 09 19





نخل 02 16





نويبع 11 20





طابا 06 19





كاترين 00 12





الطور 08 19





شرم الشيخ 13 21





الغردقة 12 22





مرسى علم 12 22





الفيوم 07 19





بنى سويف 07 19





المنيا 05 19





أسيوط 05 20





سوهاج 06 21





قنا 08 22





الأقصر 06 22





أسوان 08 23





أبوسمبل 09 22





الوادى الجديد 07 22





شلاتين 13 23





أبو رماد 13 22





حلايب 15 20





رأس حدربة 14 20



