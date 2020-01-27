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بعد ظهورها مع عمرو أديب.. زينة تتصدر تريند جوجل

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:38 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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حلت الفنانة زينة، ضيفة على شاشة Mbc masr مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه الشهير "الحكاية"، في حلقة نارية مليئة بالتصريحات الجريئة.

وفور ظهورها بالحلقة، تربعت زينة على عرش قوائم التريند بموقع جوجل، بعدما تحدثت خلال الحلقة عن أنها تعمل لكي تستطيع الانفاق على أولادها، ولاسيما بعدما صمم أحمد عز على عدم الاعتراف بهم.

وأضافت قائلة: "مبقتش أعمل زي زمان.. وعندي ثروة لحد دلوقتي من الملابس.. وحتى لو تخنت أخس تانى عشان اللبس اللى معايا".

جدير بالذكر أن زينة تستعد للتحضير لفيلمها الجديد بعنوان التاريخ السرى لكوثر" وهو من بطولة  ليلى علوى، وأحمد حاتم، ويسرد  قصة فتاة من جماعة الإخوان تدعى كوثر.


بعد ظهورها مع عمرو أديب.. زينة تتصدر تريند جوجل
بعد ظهورها مع عمرو أديب.. زينة تتصدر تريند جوجل
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الكلمات المفتاحية

عمرو اديب زينة جوجل الفجر الفني

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