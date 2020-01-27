براتب 3500 جنيه.. "القوى العاملة" تُعلن عن وظائف خالية

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل، بإحدى الشركات للصناعات البلاستيكية، بمدينة الصف، مقابل 3500 جنيه.



وتضمنت الوظائف المتاحة لدى الشركة، عدد 5 مهندسين "كهرباء – ميكانيكا" حاصلين على بكالوريوس هندسة، حديثي التخرج، وذلك براتب يبدأ من 2500 جنيه حتى 3500 جنيه.



كما توفر الشركة 20 فرصة عمل لعمال إنتاج، بشرط أن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط، براتب 2200 جنيه، وأن لا يتعدى سنهم عن 26 عاما ولا يقل عن 22عاما.



ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول للشركة على الرقم التالي 01274657288.

