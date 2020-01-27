Advertisements
Advertisements
Advertisements

براتب 3500 جنيه.. "القوى العاملة" تُعلن عن وظائف خالية

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:26 ص
Advertisements
وظائف
وظائف
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل، بإحدى الشركات للصناعات البلاستيكية، بمدينة الصف، مقابل 3500 جنيه.

وتضمنت الوظائف المتاحة لدى الشركة، عدد 5 مهندسين "كهرباء – ميكانيكا" حاصلين على بكالوريوس هندسة، حديثي التخرج، وذلك براتب يبدأ من 2500 جنيه حتى 3500 جنيه.

كما توفر الشركة 20 فرصة عمل لعمال إنتاج، بشرط أن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط، براتب 2200 جنيه، وأن لا يتعدى سنهم عن 26 عاما ولا يقل عن 22عاما.

ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول للشركة على الرقم التالي 01274657288.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وظائف مهندسين حديثي التخرج القوى العاملة الصف

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

الآن

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي LIVE Ahly

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر بدون تقطيع Yalla Shoot كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي اليوم ahly live online

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ حوالي 10 ساعات

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ حوالي 8 ساعات

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ حوالي 9 ساعات

الشوط الثاني live.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا AHLY TODAY

منذ حوالي 7 ساعات

«يلاشووت Ahly» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهلي

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الآن

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ حوالي 8 ساعات

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

براتب 3500 جنيه.. "القوى العاملة" توفر فرص عمل للمحاسبين وعمال النظافة

من غير خبرة ولا شهادة.. "القوى العاملة" تطرح وظائف والرواتب تصل لـ15 ألف جنيه

من 2000 إلى لـ3500 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف خالية

بـ3000 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف شاغرة بمنطقة العاشر من رمضان

بمؤهلك المتوسط.. "القوى العاملة" توفر لك وظائف بـ4500 جنيه

براتب 10 آلاف جنيه.. فرص عمل من وزارة حكومية للشباب (قدم الآن)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

08:18 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

07:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status