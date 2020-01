النجمة "ليزو" تحصد جائزة "أفضل أداء فردي لأغنية بوب" من جوائز Grammy 62

أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز Grammy على موقع تويتر، عن حصد النجمة "ليزو" لجائزة "أفضل أداء فردي لأغنية بوب " ضمن فعاليات الدورة رقم 62 من الحفل.

وكان مرشحا لنفس الفئة كل من النجمة بيونسيه عن أداءها لأغنية "Spirit"، وبيلي إيليش عن أداءها لأغنية "Bad Guy"، وأريانا جراندي عن أداءها لأغنية "7 Rings"، والمغنية الشابة "ليزوو" عن أداءها لأغنية "Truth Hurts"، والنجمة تايلور سويفت عن أداءها لأغنية "You Need to Calm Down".

ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أفضل فنان صاعد والتي ترشح لها كل من فريق Black Pumas الثنائي، والنجمة بيلي إيليش، والمغني Lil Nas X، والمغنية "ليزوو"، و"ماجي روجرز"، و"روزا ليا"، وفريق Tank and the Bangas الغنائي والمغني لإنجليزي Yola.