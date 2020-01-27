جاريدو : النجم سيتأهل رفقة الأهلي المصري

أكد الاسباني خوان كارليس جاريدو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي النجم الرياضي الساحلي التونسي قدره فريقه على العبور للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على الرغم من الخسارة التي مني بها الفريق من نادي القرن بهدف واحد مقابل لا شيء سجله النيجيري جونيور أجاي .

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة أكد جاريدو قدرة فريقه على الوصول للدور المقبل رفقة الأهلي المصري حيث قال أن فريقه إستحق الحصول على ركلة جزاء لكن حكم المباراة فيكتور جوميز طلب مواصلة اللعب على الرغم من وجود إعاقة رامي ربيعة لكريم العريبي .

وأكمل الإسباني أن فريقه تنتظره مباراة صعبة للغاية في الجولة الأخيرة ويجب عليه تحقيق النقاط الثلاثة من أجل ضمان الوصول للمرحلة المقبلة على الرغم من أن البعض يرى سهولة اللقاء بسبب أن الخصم بلاتينيوم ستارز لم يحصد في المجموعة سوى نقطة واحدة .

لكن الحاصل على الكونفدرالية الافريقية رفقة الاهلي المصري يرى أن المباراة صعبة ولديه إحساس أن الفوز سيتحقق بالجهد والسعي وراء إقتناص النقاط كاملة خوفًا من حدوث نتيجة لن تكون في صالحة خاصةً وأنها سيقامان في نفس التوقيت .