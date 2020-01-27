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وزير الشباب: فوز منتخب كرة اليد بأمم أفريقيا له طعم خاص (فيديو)

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:45 ص
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وزير الشباب
وزير الشباب
أشرقت حفني
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أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بفوز منتخب كرة اليد ببطولة أمم أفريقيا على نظيره المنتخب التونسي، قائلا: "فرحان بالفوز وبدعم الرئيس للرياضة المصرية وتكريمه الدائم، والحكومة المصرية دائما تتابع كل الأحداث الرياضية".

وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هذا الفوز له طعم خاص وأنه كان متواجدا في تونس وحضر مباراة قبل النهائي والتقى شباب المنتخب وكان لديهم إصرار على الأداء البطولي.

وأشاد بجهود المنتخب المصري وشباب مصر في مختلف المجالات قائلا: "الشباب المصري يواجه التحديات وكلنا رأينا أعياد الشرطة وتضحيات رجال الشرطة، وكل شباب مصر في مجالاتهم المختلفة يريدون رفع اسم مصر عاليا".

وتابع: الفوز لم يكن سهلا وهذه المرة الأولى التى نفوز فيها بتونس فى كرة اليد، وهي مؤهلة لأوليمبياد 2020 ويتأهل من خلالها فريق واحد فقط وهو ما شكل ضغط أكبر على لاعبينا ولهذا نسعد بهذا الفوز.
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الكلمات المفتاحية

وزير الشباب كرة يد اخبار مصر أمم أفريقيا

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