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أخطاء الحراس ترسم ملامح قمة لاتسيو وروما

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:02 ص
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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 أوقف فريق نادي روما قطار لاتسيو السريع الذي إستمر لإحدى عشر مباراة بالدوري الإيطالي وفرض عليه التعادل بهدف لكل فريق في قمة العاصمة الإيطالية روما والتي شهدت وجود أخطاء من حارسي المرمى .

 

وكان توماس ستراكوشا حارس مرمى فريق نادي لاتسيو قد أخطأ في تقدير كرة عرضية ما جعل البوسني إيدين دجيكو مهاجم ذئاب العاصمة ينقض عليها ويسدد برأسه ويفتتح التقدم لفريقه في الدقيقة السادسة والعشرين .

 

في المقابل تمكن فريق نادي لاتسيو من تسجيل هدف التعادل بعد ثمانية دقائق فقط عن طريق اللاعب فرانشسيكو أتشيربي.

 

والغريب أن هدف تعادل لاتسيو جاء عن طريق خطأ من حارس مرمى روما باو لوبيز الذي فشل في إبعاد الكرة بقبضه يده ما جعل لاعب فريق العاصمة يسجلها في المرمى .

 

ووصل لاتسيو بهذا التعادل إلى النقطة السادسة والأربعين بفارق نقطتين فقط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني والذي يتوفر على مباراة مؤجلة .

 

فيما وصل نادي روما إلى النقطة التاسعة والثلاثين في المركز الرابع وتقدم بنقطة واحدة على منافسة المباشر ومطارده على المربع الذهبي فريق نادي أتلانتا .

 

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الكلمات المفتاحية

لاتسيو ضد روما لاتسيو الدوري الايطالي

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