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صراع إنجليزي على نجم ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:45 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود صراعاً شديداً بين الأندية الإنجليزية في الفترة الأخيرة في الميركاتو الشتوي الحالي من أجل الفوز بخدمات الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد الإسباني.

وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن آرسنال دخل على خط المفاوضات مؤخراً من أجل تدعيم صفوفه وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إيفرتون كان من ضمن الراغبين في الفوز بخدمات خيمس رودريجيز بعد أن أبدي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون إعجابه الشديد بإمكانيات اللاعب في أكثر من مناسبة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد كان قد حدد المبلغ المطلوب لضم رودريجيز وهو 34 مليون جنيه إسترليني من أجل الإستغناء عن خدمات اللاعب.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن العلاقة الطيبة التي تجمع إداراتي آرسنال وريال مدريد قد تساعد في حسم الصفقة لصالح أرسنال خاصة أن الإسباني داني سيبايوس يلعب معاراً من صفوف ريال مدريد إلى آرسنال حتي نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تسعى لتحقيق أقصي استفادة مالية من عملية بيع رودريجيز عن طريق عرضه للإعارة حتى نهاية الموسم مع وضع بند لأفضلية الشراء في الصيف.

وكان خيميس رودريجيز سبق وأن تم إعارته إلى بايرن ميونيخ الألماني في الفترة من 2017 إلى 2019 لكن إدارة بايرن ميونيخ لم تفعل بند الشراء في عقده ليعود مجددا إلى ريال مدريد.
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