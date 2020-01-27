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باريس سان جيرمان يرفض التخلي عن هدف ريال مدريد

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:44 ص
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ارشيفية
ارشيفية
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان رفض التخلي عن مهاجمه الشاب كيليان مبابي مهما بلغ المقابل المادي المعروض من أجل ضمه.

وأوضحت التقارير الصحفية أن مبابي كان قد ألمح إلى رغبته في الرحيل إلى ريال مدريد عن طريق التصريحات المتتالية التي يمدح فيها زين الدين زيدان الذي يبادله المديح بدوره.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن ريال مدريد لن يستطيع تكرار ما فعله مع إيدين هازارد ومن قبله توني كروس وهو تبقي موسمًا واحدَا في عقده من أجل الضغط على الإدارة لبيعه بمقابل مادي قليل.

وكشفت التقارير الصحفية أن السبب في ذلك هو أن باريس سان جيرمان قرر عدم الموافقة على أي عرض لمبابي حتى وإن لم يوافق على تجديد عقده.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية في الشهر الماضي أن تجديد عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي يعتبر أولوية قصوى لدى ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي وذلك في ظل رغبة ريال مدريد في ضم النجم الفرنسي.

وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية بأن النادي الباريسي يخطط لجعل مبابي من ضمن أعلى اللاعبين أجراً في الفريق بالإضافة إلى النجم البرازيلي نيمار.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن نيمار يحصل على راتب يتجاوز الـ30 مليون يورو في الموسم الواحد علماً أن مبابي ينتهي عقده مع النادي الباريسي في عام 2022.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن ريال مدريد يعتبر المرشح الأبرز للتعاقد مع كيليان مبابي الفترة المقبلة، حيث أن الملكي يستعد لرصد 300 مليون يورو من أجل التعاقد مع مبابي صاحب الـ21 عامًا.
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