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توتنهام يحارب لضم نجم ريال مدريد

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:43 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن مسئولي توتنهام الإنجليزي مازالوا يطمحون في الفوز بخدمات الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني وأن المفاوضات بين الناديين الإنجليزي والإسباني قد بدأت.

وكشفت التقارير الصحفية أن الراتب المرتفع للغاية الذي يحصل عليه النجم الويلزي تعتبر أحد أزمات تلك الصفقة.

وأشارت التقارير الصحفية أنه إلى جانب أن ريال مدريد لا يمانع رحيله ولكنه يشترط مقابل مادي كبير إلى حد ما، حيث ينتهي عقد النجم الويلزي مع الملكي صيف 2022.

وكان جوناثان بارنيت وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد كشف مطلع الشهر الحالي حقيقة رحيل وكيله في الميركاتو الشتوي الحالي أو الصيفي عقب نهاية الموسم عن قلعة السانتياجو برنابيو.

وربطت العديد من التقارير الصحفية جاريث بيل بالرحيل إلى العديد من الأندية سواء في الدوري الإنجليزي أو الصيني أو الأمريكي وكان آخرها من إنتر ميامي الذي يمتلكه نجم الكرة العالمية ديفيد بيكهام بالإضافة إلى لوس أنجلوس جلاكسي.

وقال جوناثان بارنيت في تصريحات نقلتها شبكة ESPN العالمية:"جاريث لن يذهب لأي مكان في يناير".

وأضاف:"رحيل بيل أيضًا عن ريال مدريد في الصيف غير مرجح على الإطلاق".

وعن تصريحات زيدان قبل بداية الموسم وتمنيه رحيل بيل، اختتم بارنيت تصريحاته قائلاً:"ما قاله زيدان مخزيًا لأنه لا يظهر أي احترام للاعب الذي قدم الكثير لريال مدريد".
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