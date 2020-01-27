زينة: هذه تفاصيل الاتفاق بيني وبين أحمد عز بعد إنجاب توأمنا

وأفصحت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عن علاقتها بالفنان أحمد عز والاتفاق الذي حدث بينهما، قائلة: " الاتفاق كان إن ييجي ويدفع مصاريف الولادة ومصاريف المستشفى، اتفق معايا كده إنتي اخترتي ولادك خلاص خليكي مع ولادك في أمريكا".

وأضافت: "قال لي لو أقدر أشوفكوا كل شهرين تلاتة، وتسيبي شغلك وتسيبي كل حاجة وتعيشوا في أمريكا وأنا هبعتلكوا مصروف كل شهر، علشان المعجبات، والحقيقة أنا وافقت".



وتحدثت أيضاً عن حبها لمصر وقالت: "كنت فاكرة إن الحياة سهلة، وإني هكون فرحانة وأنا عايشة في أمريكا، أما مصر إحنا لو طولنا ناكل من تربها نجيب معلقة وناكل من التراب هنعمل كده".