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راكيتيتش يثير الجدل في مباراة فالنسيا

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:36 ص
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راكيتيتش
راكيتيتش
عبدالقادر عرابي
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أثار لاعب الوسط الكرواتي الدولي ونجم نادي برشلونة إيفان راكيتيتش الجدل حوله خلال مباراة فريقه أمس ضد فالنسيا بمعقل الأخير "ميستايا" في الجولة 21 من الدوري الإسباني، والتي خسرها البلوجرانا بهدفين دون رد.


وتواجد راكيتيتش على دكة بدلاء برشلونة في بداية المباراة، قبل أن يدخل أرضية الملعب بديلاً للهولندي فرانكي دي يونج في الدقيقة 85 من عمر المباراة.


ووفقاً لصحيفة سبورت الإسبانية المقربة من النادي الكتالوني، فإن راكيتيتش قام بنشر صورة على حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام صباح يوم المباراة أثناء تواجده في مدينة فالنسيا.


وقامت زوجة الاعب بنشر تعليق على الصورة التي نشرها اللاعب، ليقوم راكيتيتش بالرد على تعليق زوجته أثناء تواجده على مقعد البدلاء.


وذكرت الصحيفة أن إستخدام اللاعبين لوسائل التواصل الإجتماعي على الهواتف أثناء المباريات تصرف غريب وغير مقبول ويثير الجدل، في ظل تواجد قواعد صارمة تمنعهم من القيام بذلك.


وخسر برشلونة ثلاث نقاط ثمينة أمس في صراع الليجا، ليتوفق رصيده عند النقطة 43 ويهيئ الفرصة لغريمه ريال مدريد للإنقضاض على الصدارة.
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