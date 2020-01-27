ريال مدريد يصدم باريس سان جيرمان ويرفض رحيل نجمه









عرقل نادي ريال مدريد الإسباني مساعي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لتدعيم خط هجوم الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.





وأفادت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي ريال مدريد يرفض رحيل مهاجمه الصربي الدولي لوكا يوفيتش نحو الفريق الباريسي في الميركاتو الشتوي الجاري.





ووفقاً لشبكة le10sports، فإن المديرالفني الفرنسي للنادي الملكي زين الدين زيدان يرفض بشدة التخلي عن خدمات يوفيتش، مؤكداً إستمراراه بقميص الريال حتى إشعار آخر.





وبالرغم من معاناة يوفيتش في الحصول على دقائق لعب مع الميرنجي، إلا أن زيدان وجه صدمة للنادي العاصمي بأن اللاعب غير متاح للإنتقال في الوقت الحالي.





ويريد باريس سان جيرمان التوقيع مع مهاجم جديد، لتعويض الرحيل المتوقع للنجم الأوروجواياني الدولي إيدنسون كافاني، المنتظر إنتقاله لأتليتيكو مدريد أو مانشستر يونايتد في يناير الجاري.





وإنضم يوفيتش لريال مدريد في مطلع هذا الموسم قادماً من إنتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة ناهزت 62 مليون يورو، لكنه قدم مردوداً مثيراً للجدل، بتسجيله هدفاً واحداً خلال 19 مباراة له مع الفريق.