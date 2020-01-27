بعد الموافقة عليه.. تعرف على مزايا قانون التمويل الاستهلاكي (فيديو)



وأضاف العربي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، أن أهمية القانون الجديد لا تقتصر على تنظيم الـ70 مليار جنيه فقط وإنما لخلق ضمانة للمستهلك وتشجيعه المستهلك على الشراء، لافتا إلى أن الاستهلاك يؤثر بشكل كبير على معدلات نمو الاقتصاد المصري نتيجة لخلق الطلب الداخلي الذي يساهم في تقدم الاقتصاد.



وأشار إلى أن هذا القانون سيساهم في خلق سوق منافسة بين الشركات المتعاملة ومن خلال هذه المنافسة ستنخفض مشكلة الزيادة في الأسعار نظرا لوجود السلع للمستهلك وإتاحتها بأكثر من مكان، مؤكدا أن هذا سيدعم الاقتصاد المصري والمستهلك والمنتج وجميع الأطراف.



قال أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إن حجم نشاط التمويل الاستهلاكي الموجود حاليا في مصر حوالي 70 مليار جنيه وتم حسابه بشكل تقديري، لافتًا إلى أن هذا النشاط غير منظم والهدف الأساسي من إصدار قانون التمويل الاستهلاكي هو تنظيم نشاط السلع الاستهلاكية مثلما يوجد قانون لتنظيم السلع الرأسمالية وهو قانون التأجير التمويلي.