لحظة وصول نيك جوناس وزوجته بريانكا شوبرا للسجادة الحمراء بحفل جوائز "جرامي 62"

ومن ضمن المرشحين لجوائز الحفل، جائزة ألبوم العام، التي ترشح لها كل من ألبوم I، I لفريق Bon Iver الغنائي، وألبوم Norman Fucking Rockwell! للمغنية Lana Del Rey، وألبوم When We All Fall Asleep، Where Do We Go? للمغنية الشابة "بيلي إيليش"، ألبوم Thank U، Next للمغنية الشابة "أريانا جراندي"، وألبوم I Used to Know Her للمغنية جابريال ويلسون الشهيرة باسم H.E.R.، وألبوم 7 للمغني Lil Nas X، وألبوم Cuz I Love You للمغنية الشابة "ليزوو"، وألبوم Father of the Bride لفريق الروك Vampire Weekend.



ويحتضن مركز Staples Center، فعاليات حفل جوائز جرامي في دورته الجديدة لعام 2020، بمدينة لوس أنجلوس.



واختيرت لتقديم الحفل هذا النجمة، المغنية والعازفة الشهيرة أليشيا كيز، وحصدت المغنية الشابة الصاعدة "ليزوو" العدد الاكبر من ترشيحات الجرامي بهذه الدورة بإجمالي، 8 ترشيحات.



ومن المقرر تكريم فرقة الروك الأمريكية الشهيرة ضمن فعاليات حفل جوائز جرامي، بمنحهم جائزة MusiCares Person of the Year الشرفية.











نشرت الصفحة الرسمية لجوائز جرامي على موقع تويتر، لقطات من وصول النجم نيكو جوناس وزوجته نجمة بوليوود بريانكا شوبرا للسجادة الحمراء بحفل جوائز جرامي 2020.