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بالصور.. لفتة رائعة من نجم يد الفراعنة بعد التتويج بأمم أفريقيا

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:23 ص
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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بالصور.. لفتة رائعة من نجم يد الفراعنة بعد التتويج بأمم أفريقيا

 

شهدت مباراة نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد التي أقيمت في تونس بين المنتخب المصري ونظيره منتخب نسور قرطاج أصحاب الأرض لفتة رائعة من اللاعب محمد ممدوح هاشم نجم الفراعنة .

 

وقدم هاشم المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة اليد بنادي دينامو بوخارست الروماني لفتة طيبة عقب فوز الفراعنة بلقب بطولة كأس الأمم الافريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 .

 

وحرص هاشم بعد الفوز بالبطولة على إهداء الفوز لوالدته على طريقته الخاصة حيث فاجأها أمام الجميع وقام بتقبيل قدميها بعد نهاية اللقاء .

 

وقام بمنحها كأس البطولة ما جعلها تتأثر وتنهمر عينيها بالدموع في موقف مؤثر لجميع الأشخاص الذين حضروا اللقاء من الصالة الرئيسية لستاد رادس المغطاة .

 

وكانت والدة هاشم قد حضرت المباراة النهائية رفقة الجمهور المصري من أجل مؤازرة نجلها ورفقاءه ما جعلهم يحققون اللقب الذي أهداه لها ولجموع الشعب المصري .


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الكلمات المفتاحية

يد الفراعنة

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