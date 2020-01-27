زينة: هجسد شخصية فتاة تنتمي للجماعة الإرهابية في فيلم "التاريخ السري لكوثر"





وأضافت خلال لقائها في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر: "الفيلم ذو مسألة إنسانية وليس سياسية، علاقات اجتماعة من خلالها نرى فيها كيف حكم الإخوان مصر، وبيوتنا كيف كان يحدث بها وكيف قاموا برهبتنا، فعلى سبيل المثال عندما أكون محجبة وأقوم بخلع فجأة وأهلى أحسنوا تربيتي، فيقوموا بإنتخاب الإخوان بسبب ذلك الأمر".





وتابعت: "نحن انتهينا من التصوير وكان يوجد بعض المشاكل في الإنتاج بين أثنين في شركة الإنتاج، وبعد ذلك أخذ المنتج إسحاق إبراهيم الفيلم وقام بشراءه من الشريك الثاني، هم اختلفوا فيما بينهم والاثنين محترمين، يوجد لدي يوم في التصوير وليلى انتهت، والفيلم جيد كثيراً".



يذكر أن آخر عمل لزينة هو فيلم "الفلوس" وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، جوهرة، جوهرة، زيزو، عمر زهران، كميل سلامة.









تحدثت الفنانة زينة، عن دورها في فيلم "التاريخ السري"، قائلة أجسد شخصية كوثر وهي بنت من شباب الإخوان، وهي من المفترض أن تجعل المشاهد يكرهها ولكنه سوف يحبها، لأنها تفضح شخصيات أخرى، والفيلم عن حكم الإخوان في مصر وكيف وصلوا إلى الحكم.