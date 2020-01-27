Advertisements
Advertisements
Advertisements

زينة: هجسد شخصية فتاة تنتمي للجماعة الإرهابية في فيلم "التاريخ السري لكوثر"

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:45 ص
Advertisements
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements

تحدثت الفنانة زينة، عن دورها في فيلم "التاريخ السري"، قائلة أجسد شخصية كوثر وهي بنت من شباب الإخوان، وهي من المفترض أن تجعل المشاهد يكرهها ولكنه سوف يحبها، لأنها تفضح شخصيات أخرى، والفيلم عن حكم الإخوان في مصر وكيف وصلوا إلى الحكم.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر: "الفيلم ذو مسألة إنسانية وليس سياسية، علاقات اجتماعة من خلالها نرى فيها كيف حكم الإخوان مصر، وبيوتنا كيف كان يحدث بها وكيف قاموا برهبتنا، فعلى سبيل المثال عندما أكون محجبة وأقوم بخلع فجأة وأهلى أحسنوا تربيتي، فيقوموا بإنتخاب الإخوان بسبب ذلك الأمر".

وتابعت: "نحن انتهينا من التصوير وكان يوجد بعض المشاكل في الإنتاج بين أثنين في شركة الإنتاج، وبعد ذلك أخذ المنتج إسحاق إبراهيم الفيلم وقام بشراءه من الشريك الثاني، هم اختلفوا فيما بينهم والاثنين محترمين، يوجد لدي يوم في التصوير وليلى انتهت، والفيلم جيد كثيراً".

يذكر أن آخر عمل لزينة هو فيلم "الفلوس" وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، جوهرة، جوهرة، زيزو، عمر زهران، كميل سلامة.


Advertisements

أخبار تهمك

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ حوالي 8 ساعات

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

الآن

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ حوالي 10 ساعات

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ حوالي 7 ساعات

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ حوالي 8 ساعات

«يلاشووت Ahly» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهلي

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ حوالي 9 ساعات

الشوط الثاني live.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا AHLY TODAY

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي LIVE Ahly

منذ حوالي 10 ساعات

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الآن

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر بدون تقطيع Yalla Shoot كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي اليوم ahly live online

منذ حوالي 8 ساعات

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

08:18 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

07:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status