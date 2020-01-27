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زينة تكشف علاقتها بالفنان محسن محي الدين

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:27 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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عبرت الفنانة زينة، عن حبها الشديد للفنان الكبير محسن محي الدين، قائلة: "ده حبيبي قلبي بموت فيه أنا فعلًا بعشق الراجل ده لأنه فنان رهيب".

وأضافت زينة، خلال لقائها في برنامج الحكاية"، المُذاع عبر قناة mbc مع الإعلامي عمرو أديب، أنها سبق لها أن شاركت محسن محي الدين في عمل درامي وكان والدها بالمسلسل، لافتة إلى أن هذا العمل من أسعد لحظات حياتها لانها شاركته فيه.

يذكر أن آخر أعمال زينة، فيلم "الفلوس"، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة عائشة بن أحمد ومي عز الدين وتامر حسني ومحمد سلام، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطي، ومن إخراج سعيد الماروق.

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