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"الفجر" تستعرض إمكانيات مستشفى أبودريس بجنوب سيناء

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:51 ص
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مستشفى أبورديس
مستشفى أبورديس
منى صموئيل
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وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة مستشفى أبودريس بمحافظة جنوب سيناء، وفقًا للمواعيد المحددة.

كما شددت زايد، على مراعاة معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ومراجعت الرسومات الهندسية المعتمدة طبقًا لأكواد البناء الخاصة بالتأمين الصحي الشامل.

وتستعرض "الفجر" امكانيات المستشفى في عدة نقاط كالأتي: تشمل المستشفى 46 سريرًا، بالمستشفى غرفتي عمليات، و3 ماكينات غسيل كلوي، و4 أسرة للعناية المركزة، و5 حضانات للأطفال، ومعملًا، وقسم أشعة، وبنك دم تخزيني، و8 عيادات خارجية، بها أغلب التخصصات الطبية.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء)، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة مستشفى أبورديس جنوب سيناء اخبار مصر

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