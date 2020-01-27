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بيلي بورتر يصل للسجادة الحمراء بإطلالة هي الأغرب بحفل جرامي (صورة)

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:33 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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نشرت الصفحة الرسمية لجوائز جرامي على موقع تويتر، لقطات من وصول الفنان بيلي بورتر، للسجادة الحمراء بحفل جوائز جرامي 2020.
ويحتضن مركز Staples Center، فعاليات حفل جوائز جرامي في دورته الجديدة لعام 2020، بمدينة لوس أنجلوس.

واختيرت لتقديم الحفل هذا النجمة، المغنية والعازفة الشهيرة أليشيا كيز، وحصدت المغنية الشابة الصاعدة "ليزوو" العدد الاكبر من ترشيحات الجرامي بهذه الدورة بإجمالي، 8 ترشيحات.

ومن المقرر تكريم فرقة الروك الأمريكية الشهيرة ضمن فعاليات حفل جوائز جرامي، بمنحهم جائزة MusiCares Person of the Year الشرفية.

ومن ضمن المرشحين لجوائز الحفل، لجائزة Record of the Year، ترشح لها كل من أغنية "Hey، Ma" لفريق Bon Iver الغنائي، وأغنية "Bad Guy" للمغنية الشابة "بيلي إيليش"، وأغنية "7 Rings"، للنجمة الشابة "إريانا جراندي"، وأغنية "Hard Place" للمغنية جابريال ويلسون المعروفة باسم H.E.R، وأغنية "Talk" للمغني Khalid وأغنية "Old Town Road" للمغني Lil Nas X بالإشتراك مع Billy Ray Cyrus، وأغنية "Truth Hurts" للمغنية الشابة "ليزو"، وأغنية "Sunflower" لمغني الراب Post Malone بالاشتراك مع Swae Lee.


بيلي بورتر يصل للسجادة الحمراء بإطلالة هي الأغرب بحفل جرامي (صورة)
بيلي بورتر يصل للسجادة الحمراء بإطلالة هي الأغرب بحفل جرامي (صورة)
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